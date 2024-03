Stiri pe aceeasi tema

- Platforma de socializare X a lui Elon Musk, ByteDance, proprietarul TikTok, si Booking.com ar putea indeplini criteriile UE care sa le supuna unor reguli tehnologice dure, ca asa-zisi ”gardieni”, a anuntat Comisia Europeana vineri seara tarziu, dupa notificarile companiilor, transmite Reuters. Legea…

- Anuntul este cel mai recent efort condus de Spotify Technology impotriva politicilor App Store ale producatorului de iPhone, pe care unii dezvoltatori si firme le considera nedrepte. ”Noii termeni ai Apple nu numai ca ignora atat spiritul, cat si litera legii, dar, daca sunt lasati neschimbati, batjocoresc…

- Cele mai mari companii din sectorul tehnologic din lume, cunoscute sub numele de „Cei Șapte Magnifici”, au o influența financiara atat de puternica incat depașește aproape orice alta țara majora din lume, potrivit unor noi cercetari realizate de Deutsche Bank, citate de CNBC. Raportul indica o creștere…

- Nvidia a depașit recent Alphabet (Google) in ceea ce privește capitalizarea de piața, iar Amazon i-a urmat o zi mai tarziu. Potrivit Bloomberg, acțiunile Nvidia sunt acum evaluate la 1,83 trilioane de dolari, devansand capitalizarea de piața Alphabet, de 1,82 trilioane de dolari. Acest succes plaseaza…

- Compania, care detine aplicatia de mesagerie foto Snapchat, s-a straduit de mult sa-si transforme popularitatea in randul utilizatorilor tineri intr-o crestere constanta a veniturilor si sa concureze cu rivali mai mari, cum ar fi Meta Platforms, proprietarul Facebook, care a emis joi primul sau dividend,…

- Presedintele FTC, Lina Khan, a anuntat ancheta in timpul summitului tehnologic al agentiei privind inteligenta artificiala, descriind-o drept ”o ancheta de piata privind investitiile si parteneriatele care se formeaza intre dezvoltatorii de inteligenta artificiala si furnizorii importanti de servicii…

- Nu exista niciun dubiu cu privire la marele caștigator al investițiilor din 2023: cei șapte magnifici – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla – au reprezentat 28% din indicele S&P 500, cea mai mare concentrare din ultimii 50 de ani. O pot face din nou in 2024? Analiștii indeamna la…

- Intr-un nou infografic, Visualcapitalist.com ilustreaza care sunt principalele domenii de activitate din care caștiga cel mai mult giganții din industria IT Amazon, Apple, Alphabet (compania-mama... The post Infograficul zilei | Din ce domenii iși fac miliardele giganții IT Amazon, Apple, Alphabet,…