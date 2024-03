UE a intermediat un consens politic provizoriu la inceputul lunii decembrie, iar acesta a fost apoi aprobat in sesiunea de miercuri a Parlamentului, cu 523 de voturi pentru, 46 impotriva si 49 de voturi neexprimate. ”Europa este ACUM un standard global in domeniul inteligentei artificiale”, a scris Thierry Breton, comisarul european pentru piata interna, pe X. Presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a descris legea drept un pionierat, spunand ca va permite inovarea, protejand in acelasi timp drepturile fundamentale. ”Inteligenta artificiala face deja parte din viata noastra de zi…