- Fostul presedinte Traian Basescu a afirmat ca Nicusor Dan are mari sanse sa castige batalia pentru Primaria Capitalei, in conditiile in care Gabriela Firea are de recuperat sapte procente, ceea ce reprezinta mult, asa cum indica si ultimul sondaj Avangarde. Despre Marcel Ciolacu, fostul sef de stat…

- In schimb, Basescu spune ca datele problemei s-ar putea schimba daca Cristian Popescu Piedone , candidatul PUSL, se va retrage din cursa pentru primaria generala, fapt care face din Firea principala favorita, relateaza HotNews.ro. Fostul președinte nu crede insa in aceasta strategie considerand ca președintele…

- Liderul PSD, premirul Marcel Ciolacu, a anunțat, joi, ca nu mai negociaza cu Cristian Popescu Piedone retragerea care sa-i lase loc Gabrielei Firea in cursa pentru Capitala. Cel puțin la vedere, șeful PSD declara inchise orice discuții cu candidatul pe care Nicușor Dan il vede ca singura amenințare…

- La scurt timp dupa anunțul ca partidele politice din coaliție au decis sa intre in cursa separat, a aparut și prima reacție a Gabrielei Firea, care acum candideaza din nou pentru postul de primar. Fostul edil are planuri mari pentru Capitala, anunțand deja prioritațile viitorului mandat. Marcel Ciolacu,…

- Marcel Ciolacu e tranșant cand vine vorba de Cristian Popescu Piedone, pe care, de altfel, spune ca il și cunoaște de mai bine de 30 de ani. Nu crede in capacitatea acestuia de a conduce Primaria Capitalei. Nu are anvergura. ”E o iluzie fondata pe un fond distractiv”. Ce program ramane in urma dupa…

- Catalin Cirstoiu, candidatul PSD - PNL la Primaria Capitalei, a declarat luni ca este exclus sa se retraga din cursa electorala, chiar daca se plaseaza pe locul al treilea in preferințele alegatorilor, conform unui sondaj Avangarde, informeaza Digi 24.„Daca ne-am lua dupa sondaje, nu ar mai trebui sa…

- Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal au decis sa mearga cu candidat comun la alegerile pentru Primaria Capitalei, in persoana medicului chirurg Catalin Cirstoiu. Firea și Burduja și-au vazut astfel visele spulberate. PSD i-a oferit insa Gabrielei Firea un post calduț. Gabriela Firea…

- Coaliția PSD-PNL merge la Capitala pe mana unui doctor. Catalin Cirstoiu, in prezent managerul Spitalului Universitar din București, va fi candidatul susținut de cele doua partide la alegerile locale, in batalia cu Nicușor Dan și cu Cristian Popescu Piedone. Fiu de fost primar, prefect, și mai apoi…