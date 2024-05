Au început manifestările dedicate „Sărbătorii Libertății” – Blaj 2024. Vezi programul

Ieri, 13 mai 2024, a început oficial „Sărbătoarea Libertății” Blaj 2024! În acest an, manifestarea, cunoscută și sub numele de „Zilele Blajului”, se desfășoară sub semnul bicentenarului nașterii eroului Avram… [citeste mai departe]