Marcel Ciolacu e tranșant cand vine vorba de Cristian Popescu Piedone, pe care, de altfel, spune ca il și cunoaște de mai bine de 30 de ani. Nu crede in capacitatea acestuia de a conduce Primaria Capitalei. Nu are anvergura. ”E o iluzie fondata pe un fond distractiv”. Ce program ramane in urma dupa ce trece fumul de la gratare, se intreaba liderul PSD, Il susține insa cu fermitate pe Catalin Cirstoiu și o cauționeaza pe Gabriela Firea, despre care spune ca are tot dreptul sa fie suparata pe el nefiind lasata sa candideze din partea PSD. „Domnul Piedone este un cunoscut de-al meu, ne cunoastem…