- Directoratul National de Securitate Cibernetica a realizat, inaintea sarbatorilor, un ghid de securitate a datelor online si recomanda cumparaturi online in special de pe site-uri romanesti, eventualele fraude putand fi mai usor depistate.”Fiti atenti la datele dumneavoastra financiare cand faceti cumparaturi…

- ”Fiti atenti la datele dumneavoastra financiare cand faceti cumparaturi online in timpul sarbatorilor! De obicei, in perioadele festive, putem deveni mai putin vigilenti in ceea ce priveste securitatea site-urilor pe care le vizitam si putem actiona in graba”, au transmis, luni, oficialii Directoratului…

- Specialistii din cadrul Directoratului National de Securitate Cibernetica (DNSC) au lansat un avertisment referitor la faptul ca infractorii cibernetici isi perfectioneaza constant scenariile si tacticile de atac si apeleaza la diverse metode pentru a prinde in capcana potentiala victima. „Infractorii…

- In mediul virtual au reaparut o serie de mesaje spam, trimise de catre infractori, care pretind ca provin de la autoritați precum Poliția Romana sau INTERPOL. Aceste mesaje sunt concepute pentru a inșela destinatarii și a obține date personale sau financiare sensibile. Fraudele online de acest tip implica…

- Politia Romana atrage atentia asupra unui nou mod de escrocherie prin apeluri telefonice – „Spoofingul”: „Acesta este o forma de inșelaciune, in care atacatorii se folosesc de tehnologia Voice over IP (VoIP) pentru a-și masca numarul real de telefon, facandu-l sa apara ca și cum ar fi un numar legitim…

- Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) avertizeaza cu privire la o noua tentativa de frauda online care folosește numele și imaginea McDonald's Romania.Internauții sunt ademeniți cu reclame pe rețelele de socializare in care li se promite o oferta de nerefuzat, de obicei un meniu la…

- Nou avertisment al specialiștilor in securitate cibernetica de la DNSC: atenție la mesajele de tip „Ați caștigat!”, venite din partea unui comerciant online. Directoratul Național de Securitate Cibernetica spune ca hoții trimit un mesaj de felicitare prin care suntem informați ca am caștigat un premiu,…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) anunta marti, dupa atacul cibernetic care a afectat activitatea mai multor spitale, ca exista o cerere de rascumparare de 3,5 BTC, echivalentul a aproximativ 157.000 EURO, si ca in mesajul atacatorilor nu se specifica un nume de grupare care revendica…