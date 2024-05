Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost omorat, marți seara, de doi tineri pe o strada din cartierul bucureștean Crangași, anunța Poliția Capitalei. Cei doi barbați au fost gasiți și duși la sectia de poliție.

- Scene sangeroase in București! Un barbat a fost batut cu bestialitate in fața Parcului Crangași. Autoritațile intervin de urgența marți seara. Suspectii sunt cautati in parc.Totul s-a petrecut in urma cu scurt timp pe Bulevardul Constructorilor. Potrivit primelor informații, victima, in varsta de…

- Un barbat de 36 de ani ameninta ca se arunca de la etaj, joi, in parcarea unui centru comercial din Sectorul 2 al Capitalei. Acolo au fost chemate echipe de negociatori si de la Serviciul pentru Actiuni Speciale.

- Trupul bebelușului este cautat inca de ieri de catre polițiști. Cea care ar fi anunțat fapta oribila este chiar mama pruncului, care ar fi mers la poliție și ar fi povestit tot ce s-a intamplat. Nu se știe daca fatul era viu sau mort in momentul in care a fost infașurat intr-o punga și aruncat in Dambovița.…

- Scene de violenta s au derulat in Bucuresti, noaptea trecuta, cand o femeie din Sectorul 1 a chemat politia, dupa ce a fost amenintata cu cutitul de catre fratele sau, in varsta de 37 de ani. Cel din urma a refuzat sa se predea, si a incercat sa atace agentii de politie cu un topor, organele de politie…

- Un incident cutremurator a avut loc marți, 23 aprilie, in București. Din primele informații, s-a intamplat in Sectorul 1. La fața locului au intervenit de urgența atat polițiștii, cat și cadre medicale. Dupa ce s-a dat alerta, polițiștii și un echipaj medical au intervenit cat s-a putut de repede in…

- Un barbat condamnat la 18 ani pentru omor a fugit, marti, din mijlocul de transport pentru detinuti, stationat pe o strada din Sectorul 2 al Capitalei, a anuntat Administratia Nationala a Penitenciarelor. ‘Marti, in jurul orei 15,00, s-a constatat ca detinutul Meszaros Zsombor, in varsta de 34 de ani,…

- Administratorul unui bloc din Sectorul 2, o femeie de 56 de ani, a fost ucisa joi seara, in interiorul blocului, de catre un barbat de 57 de ani. La fața locului au ajuns de urgența polițiștii Secției 9. Criminalul, identificat Oamenii legii l-au identificat și depistat pe barbatul banuit de comiterea…