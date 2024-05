Loto 19 mai 2024. Care sunt numerele câștigătoare

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report in valoare de peste 3,68 milioane de lei (peste 740.800 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 9,55 milioane de lei (peste 1,91 milioane de euro).La Joker, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de… [citeste mai departe]