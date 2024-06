Accident grav,l la Timișoara – tânăr pe motocicletă, lovit în plin de o mașină Un barbat in varsta de 43 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Liviu Rebreanu iar la sensul giratoriu din Calea Șagului ar fi intrat in coliziune cu o motocicleta, condusa de un barbat in varsta de 30 de ani. In urma impactului a rezultat o victima, respectiv barbatul in varsta de 30 de ani, care a fost transportat la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Șoferii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de vatamare corporala din culpa. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 30 de ani, care calatorea pe o motocicleta, a ajuns la spital dupa ce a fost implicat intr-un accident de circulație, la Timișoara. „Un barbat in varsta de 43 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Liviu Rebreanu iar la sensul giratoriu din Calea Șagului ar fi intrat in […]…

- Graba provoaca din nou victime. De aceasta data este vorba despre un pieton, care nu a „respectat” semaforul. Un barbat in varsta de 39 de ani a condus un autoturism pe raza muncipiului Timișoara dinspre Calea Stan Vidrighin inspre Calea Șagului, iar la un moment dat ar fi surprins și acroșat o femeie…

- O femeie in varsta de 42 de ani a condus un autoturism pe strada Budapesta din localitatea Dumbravița iar la un moment dat, la intersecție cu strada Conac ar fi intrat in coliziune cu un motociclu, condus de un tanar in varsta de 16 ani. In urma impactului a rezultat o victima, respectiv tanarul in…

- Un tanar, in varsta de 23 de ani, a condus o autoutilitara pe Calea Șagului dinspre Șag spre Timișoara, iar la un moment dat a efectuat viraj la stanga neacordand prioritate de trecere unui autovehicul care venea din sensul opus de mers, condus de o femeie, in varsta de 34 de ani, care pentru a evita…

- Accident de circulație in aceasta dimineața, la intersecția bulevardului Constantin Brancoveanu cu strada Eneas din Timișoara. Un biciclist a ajuns la spital. „Un barbat in varsta de 52 de ani, a condus un autoturism pe bulevardul Constantin Brancoveanu dinspre bulevardul Liviu Rebreanu, iar la un moment…

- Un barbat in varsta de 52 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Constantin Brancoveanu dinspre bulevardul Liviu Rebreanu, iar la un moment dat la intersecție cu strada Enea, ar fi surprins și accidentat un tanar in varsta de 25 de ani, care a traversat strada pe trecerea pentru pietoni, pe bicicleta.…

- Un barbat, in varsta de 71 de ani, a condus un autoturism pe strada Ovidiu Balea din Timișoara, dinspre Grigore Alexandrescu, iar la un moment dat a efectuat virajul la stanga pe strada Mesteacanului și a intrat in coliziune cu un motociclu care se deplasa regulamentar din sensul opus de mers, condus…

- Un tanar de 19 a ajuns ieri la spital in urma unui accident produs pe raza comunei Stoina, Gorj. La fața locului s-au deplasat polițiștii rutieri, care au stabilit faptul ca in timp ce un tanar de 19 ani, ani, din comuna Stejari, conducea un autoturism, pe DN 6 B, din direcția Crușeț catre Stoina, ar…