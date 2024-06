Stiri pe aceeasi tema

- Avertisment pentru turiștii care merg pe o plaja din Europa. Cei care iau nisip, scoici sau pietricele vor fi amendați pentru ca acest lucru este ilegal. Iata care este motivul pentru care autoritațile au luat aceasta decizie. Despre ce plaja este vorba Autoritațile din Cumbria, o regiune din nordul…

- A fost jale pe șoselele din Dambovița week-end-ul trecut! In urma controalelor efectuate, polițiștii au reținut zeci de permise și au aplicat sute de amenzi șoferilor care au incalcat regulile de circulație. Astfel, in zilele de 18 și 19 mai, peste 450 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție…

- Vor fi noi reguli pentu administratorii de bloc. Un senator PNL a inițiat un proiect de act normativ pentru a reduce amploarea fraudelor pe care le fac administratorii asociațiilor de locatari. Cine nu respecta aceasta regula risca amenzi pana la 3.000 de lei. Toți cei care se ocupa de administrarea…

- Polițiștii au reținut aproape 50 de permise in mini-vacanța de 1 mai și Paște, au reținut 37 de certificate de inmatriculare și au dat peste 800 de amenzi, in valoare totala de 265.000 de lei. Au fost constatate 17 infracțiuni la regimul rutier, in flagrant. In perioada 30 aprilie – 6 mai, polițiștii…

- Transfagarașan sau ”Drumul printre nori”, cum mai e denumit spectaculosul traseu, a fost construit in perioada 1970-1974, la inițiativa lui Nicolae Ceaușescu. Printre cei care au muncit aici, pe vremea cand erau soldați, se numara și actorul Jean Paler. In exclusivitate pentru Playtech Știri, el ne-a…

- ACȚIUNE DE PREVENIRE A POLIȚIȘTILOR IN MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA La data de 16 aprilie a.c., politistii din cadrul Poliției Municipiului Ramnicu Valcea au desfașurat activitați specifice de menținere a ordinii și liniștii publice, precum și de creștere a gradului de disciplina rutiera. Au fost desfașurate…

- Invazia rusa in Ucraina, lansata in urma cu mai bine de doi ani, a readus in discuție introducerea stagiului militar obligatoriu in țarile din Europa, statele invecinate cu Rusia indemnandu-i pe aliații lor din NATO mai indepartați, sa le urmeze exemplul și sa reporneasca recrutarile, relateaza BBC.Norvegia…

- Premierul danez Mette Frederiksen a anunțat miercuri, 13 martie, ca Danemarca, stat aliat NATO intenționeaza sa recruteze femei pentru serviciul militar, devenind una dintre puținele țari din Europa care introduce serviciul militar obligatoriu pentru femei.Mette Frederiksen afirma ca Danemarca se va…