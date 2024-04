Traderii care au pariat împotriva acţiunilor companiilor Big Tech au marcat săptămâna trecută câştiguri record, de peste 10 miliarde de dolari Actiunile Nvidia au scazut saptamana trecuta cu aproape 14% inregistrand cea mai mare scadere saptamanala din peste 19 luni, ajutand vanzatorii in lipsa sa obtina un profit de peste 3 miliarde de dolari. Tesla, ale carei actiuni au fost n acest an in urma grupului, a scazut, de asemenea, cu 14%, ceea ce a dus la profituri de 3 miliarde de dolari pentru vanzatorii in lipsa. Pariurile impotriva Microsoft si Apple au generat un profit de 1 miliard de dolari fiecare, saptamana trecuta, potrivit datelor. Nasdaq (si indicele de referinta S&P 500) au suferit sase sesiuni consecutive de scaderi saptamana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Niciuna dintre companiile care alcatuiesc așa-numitele Șapte Magnifice nu a avut un inceput de an atat de slab ca Tesla, ceea ce i-a determinat pe analiști sa puna la indoiala locul producatorului de vehicule electrice in acest grup. In 2023, aceste șapte companii de tehnologie – Alphabet, Amazon, Apple,…

- O crestere uluitoare indusa de inteligenta artificiala a actiunilor Nvidia a dus evaluarea companiei de la 1.000 de miliarde de dolari la peste 2.000 de miliarde de dolari in doar noua luni, depasind Amazon.com, Alphabet, compania mama Google, si Saudi Aramco. Capitalizarea bursiera a Nvidia se situeaza…

- Legea pietelor digitale (Digital Markets Act – DMA) desemneaza companiile cu peste 45 de milioane de utilizatori activi lunar si capitalizarea de piata de cel putin 75 de miliarde de euro (81 de miliarde de dolari) ca gardieni, care furnizeaza un serviciu de platforma de baza pentru utilizatorii de…

- Decizia trage cortina asupra unui plan care ar fi ajutat Apple sa patrunda intr-o noua industrie si sa reproduca poate succesul iPhone. Proiectul a inregistrat progrese inegale de-a lungul vietii sale, iar sfarsitul sau vine pe masura ce producatorii auto mondiali si-au redus investitiile in vehicule…

- Nvidia este primul producator de semiconductori care ajunge la o capitalizare bursiera de 2.000 de miliarde de dolari, un nou pas in ascensiunea sa drept cel mai mare beneficiar al cursei pentru inteligența artificiala, scrie Yahoo Finance, care citeaza Bloomberg.Acțiunile companiei au crescut cu pana…

- Ei sunt 'Cei 7 Magnifici': sunt mai puternici decat orice țara și au o influența uriașa in toata lumea Cele mai mari companii din sectorul tehnologic din lume, supranumite ”Cei sapte magnifici”, detin o putere financiara mai mare decat aproape oricare alta tara majora din lume, potrivit noilor cercetari…

- Cel mai valoros producator de cipuri din lume si-a marit valoarea de piata cu o valoare fara precedent de 296,52 miliarde de dolari, pana la aproximativ 1.520 miliarde de dolari, depasind maximul anterior de 248,23 miliarde de dolari, atuins in cresterile actiunilor din mai 2023. Luna trecuta, actiunile…

- „In contextul unei piete mai dificile”, Sotheby’s s-a aratat deosebit de multumita, intr-un comunicat, de vanzarile puternice din sectorul de lux, la 2,5 miliarde de dolari. Totalul de 7,9 miliarde de dolari, care include toate domeniile, de la licitatiile de arta la cele de masini de colectie, este…