Nvidia este pe cale să devanseze Apple pentru a deveni a doua cea mai valoroasă companie din lume O crestere uluitoare indusa de inteligenta artificiala a actiunilor Nvidia a dus evaluarea companiei de la 1.000 de miliarde de dolari la peste 2.000 de miliarde de dolari in doar noua luni, depasind Amazon.com, Alphabet, compania mama Google, si Saudi Aramco. Capitalizarea bursiera a Nvidia se situeaza in prezent in jurul valorii de 2.380 de miliarde de dolari, fiind in urma Apple cu aproximativ 230 de miliarde de dolari si Microsoft cu aproximativ 645 de miliarde de dolari. Cresterea necrutatoare a actiunilor Nvidia, care controleaza 80% din piata de cipuri AI de varf, a contribuit la impingerea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a urcat cu 0,4%, majoritatea sectoarelor si burselor majore fiind in teritoriu pozitiv. Actiunile tehnologice au urcat cu 1,35%, sectorul determinand, de asemenea, castiguri in Statele Unite, in timp ce actiunile sectorului media au scazut cu 0,5%. Bugetul Regatului Unit…

- Decizia trage cortina asupra unui plan care ar fi ajutat Apple sa patrunda intr-o noua industrie si sa reproduca poate succesul iPhone. Proiectul a inregistrat progrese inegale de-a lungul vietii sale, iar sfarsitul sau vine pe masura ce producatorii auto mondiali si-au redus investitiile in vehicule…

- Nvidia este primul producator de semiconductori care ajunge la o capitalizare bursiera de 2.000 de miliarde de dolari, un nou pas in ascensiunea sa drept cel mai mare beneficiar al cursei pentru inteligența artificiala, scrie Yahoo Finance, care citeaza Bloomberg.Acțiunile companiei au crescut cu pana…

- Actiunile Nvidia au inlocuit Tesla ca cele mai tranzactionate titluri de pe Wall Street, sporindu-si proeminenta dupa ce producatorul de cipuri a devenit a treia cea mai valoroasa companie din SUA, datorita interesului atras de inteligenta artificiala, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Ponderea…

- Ei sunt 'Cei 7 Magnifici': sunt mai puternici decat orice țara și au o influența uriașa in toata lumea Cele mai mari companii din sectorul tehnologic din lume, supranumite ”Cei sapte magnifici”, detin o putere financiara mai mare decat aproape oricare alta tara majora din lume, potrivit noilor cercetari…

- Cresterea fulgeratoare a profiturilor si a capitalizarilor de piata ale marilor companii de tehnologie din SUA, ”Cei Sapte magnifici”, respectiv Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia si Tesla, este mai mare decat ale tuturor companiilor listate in aproape toate tarile G20, a spus banca intr-o…

- ”Ne-am descurcat destul de bine anul trecut, desi am avut o revizuire in scadere a valorii activelor destul de mare in primul trimestru”, a declarat duminica presedintele Foxconn, Liu Young-way, referindu-se la o reducere de valoare legata de participatia sa de 34% la producatorul japonez de electronice…

- Cel mai valoros producator de cipuri din lume si-a marit valoarea de piata cu o valoare fara precedent de 296,52 miliarde de dolari, pana la aproximativ 1.520 miliarde de dolari, depasind maximul anterior de 248,23 miliarde de dolari, atuins in cresterile actiunilor din mai 2023. Luna trecuta, actiunile…