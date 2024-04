Stiri pe aceeasi tema

- Bursele asiatice si Bursa de la New York au crescut, iar dolarul a scazut dupa ce Rezerva Federala americana (Fed) a confirmat miercuri previziunea a trei scaderi ale dobanzilor in 2024, in pofida unei inflatii persistente. ”Ceea ce am vazut ieri seara a fost o unda verde pentru ca negociatorii aurului…

- Bitcoin a atins un nivel record. Conform Reuters , Bitcoin a atins cel mai inalt nivel din ultimii doi ani, in timp ce rivalul mai mic, Ether, a depașit 3.200 de dolari pentru prima data din 2022. Bitcoin a inregistrat o creștere de peste 10% in doua sesiuni de tranzacționare, ajutat de dezvaluirea…

- Grupul de actiune financiara (FATF), un organism care reuneste tari din Statele Unite pana in China pentru a combate criminalitatea financiara, a exclus vineri Emiratele Arabe Unite de pe o ”lista gri” care include doua duzini de natiuni considerate riscante. Tara din Golf, un magnet pentru milionari,…

- Preturile petrolului au scazut vineri si pe ansamblul saptamanii au avut o evolutie negativa, dupa ce banca centrala a SUA a indicat ca reducerile ratelor dobanzilor ar putea fi amanate cu inca doua luni, transmite Reuters. Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 1,62 dolari, sau cu 1,9%,…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 1,62 dolari, sau cu 1,9%, la 82,05 dolari pe baril,, iar contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate, de referinta in SUA, au scazut cu 1,67 dolari, sau cu 2,1%, pana la 76,94 dolari pe baril. Ambele valori de referinta au inregistrat…

- Astfel, pretul paladiului a scazut cu 2,8%, la 869,6 dolari pe uncie, cel mai redus nivel din ultimii cinci ani, in timp ce platina s-a situat la 874,5 dolari uncia. Cotatia paladiului a scazut cu 39% in 2023, deoarece cresterea puternica a preturilor in 2018-2022 a facut ca sectorul auto, de unde provine…

- Producatorul auto a raportat un profit net de 1,26 miliarde de euro, sau 1,36 miliarde de dolari, pentru 2023, inclusiv 294 de milioane de euro, respectiv 317,9 milioane de dolari, in trimestrul patru. Castigul sau ajustat inainte de dobanzi si impozite, sau EBIT, a fost de 1,62 miliarde de euro, sau…

- Dupa o perioada de seceta a listarilor din ultimii doi ani, analistii se asteapta ca ofertele publice initiale din Statele Unite sa isi revina in 2024, pe baza asteptarilor pentru o aterizare lina a economiei SUA. Dar redresareaa fost inegala pana acum. Amer Sports, care detine o serie de marci de sport…