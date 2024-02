Bitcoin, cel mai înalt nivel din ultimii doi ani Bitcoin a atins un nivel record. Conform Reuters , Bitcoin a atins cel mai inalt nivel din ultimii doi ani, in timp ce rivalul mai mic, Ether, a depașit 3.200 de dolari pentru prima data din 2022. Bitcoin a inregistrat o creștere de peste 10% in doua sesiuni de tranzacționare, ajutat de dezvaluirea de luni din partea companiei de software MicroStrategy (MSTR.O), care a achiziționat recent aproximativ 3.000 de monede Bitcoin in valoare de 155 de milioane de dolari. Criptomoneda cu cea mai mare valoare de piața a fost susținuta recent de aprobarea fondurilor tranzacționate pe bursa (ETF-uri) care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

