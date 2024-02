Pretul bitcoin a crescut pana la un varf al sesiunii de 47.705 de dolari, cel mai mult din ianuarie, dupa ce primele produse bitcoin tranzactionate la bursa in SUA au primit aprobarea autoritatilor de reglementare. Cea mai valoroasa criptomoneda din lume era ultima data in urcare cu 3,5%, la 46.946 USD pe unitate, ceea ce implica o crestere de 10% saptamana aceasta, cea mai mare consemnata intr-o saptamana dupa octombrie. Ether a crescut cu 2,5% la 2.486 USD pe unitate. Bitcoin a atins in ianuarie un maxim al ultimilor doi ani, de putin peste 49.000 de dolari pe unitate, dar de atunci a avut o…