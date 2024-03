Criptomoneda emblematica a avansat cu aproape 5%, la 66.279,82 dolari pe unitate, conform Coin Metrics. Anterior, a crescut la 66.874,48 dolari pe unitate, cel mai ridicat nivel din noiembrie 2021. Ether a avansat cu 1,5%, la 3.525,21 dolari pe unitate. Ambele monede su inregistrat saptamana trecuta cea mai buna evolutie din aproape un an (bitcoin a castigat aproximativ 21% si ether 16%), dar si-au intrerupt cursa in weekend, deoarece piata a analizat doua zile de iesiri importante de la Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), care au fost compensate de intrari in alte ETF-uri bitcoin ”nou-nascute”. ”Odata…