Stiri pe aceeasi tema

- De o buna perioada, Constantin Zmafirescu s-a retras din lumina reflectoarelor și se ocupa cu totul altceva. Actorul spune ca, inițial, a fost ceva temporar, dar a conștientizat ca nu are de ce sa renunțe la a fi șofer de taxi.

- Familia Regala din Marea Britanie este cunoscuta pretutindeni, dar cine este femeia din umbra acesteia? Apare mereu in lumina reflectoarelor, mai ales de cand Kate Middleton și Regele Charles s-au retras, dar puțini se intreaba de unde e și ce rol are ea acolo. Este foarte apropiata de Regina Camilla.…

- Miki de la K-pital a venit astazi in platoul emisiunii Star Matinal de la Antena Stars și a vorbit despre ocupația pe care o are de cand s-a retras din lumina reflectoarelor. Iata ceface artista in prezent!

- 4 zodii care au o dorința puternica de faima:BerbecCurajosul Berbec are o sete imensa de succes și recunoaștere.Nascuți intre 21 martie și 19 aprilie, Berbecii au o dorința innascuta de a-și pune amprenta asupra lumii.Calitațile lor native de lider, combinate cu energie nemarginita, ii propulseaza in…

- Formația Survolaj revine in atenția melomanilor cu un concert special care va avea loc la sfarșitul acestei saptamani la București, dupa ce anul trecut membrii formației au susținut doua recitaluri acasa la Faber și M2 Event Venue in Timișoara. Astazi, 21 martie, Survolaj va susține un concert de la…

- Fiecare zodie in parte are anumite particularitați! Unii nativi vor sa ofere mai multa atenție celor din jurul lor, iar alții adora sa primeasca. Acum sa fim sinceri! Cui nu-i place sa fie in centrul atenției mereu și sa fie luat drept exemplu? Exista 4 zodii care se simt cel mai confortabil și implinite…