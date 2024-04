Dupa o lunga perioada in care n-a mai aparut in fața camerelor de filmat și in lumina reflectoarelor, reporterii Spynews.ro au stat de vorba cu Ana Morodan care ne-a povestit despre ce inseamna pentru ea sa fie influencer, dar și ce sacrificii face pentru cariera. Totodata, ne-a spus și cum reacționeaza atunci cand oamenii o judeca pe rețelele de socializare.