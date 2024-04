Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai multe joburi disponibile sunt in Finlanda - 113 posturi (vopsitor pentru tratarea industriala a suprafetelor, muncitor necalificat in agricultura - culegator de fructe si legume, masinist CNC) si Letonia - 30 de posturi (sudor).In Germania sunt puse la dispozitie 28 de posturi (sudor, fizioterapeut,…

- Angajatorii europeni ofera, prin intermediul EURES Romania, 240 locuri de munca, cu contract pe perioada determinata sau nedeterminata, informeaza, vineri, Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti (AMOFM). Cele mai multe joburi disponibile sunt in Finlanda – 113 posturi (vopsitor…

- Romania s-a clasat anul trecut pe locul doi in Uniunea Europeana la floarea soarelui din punct de vedere al productiei obtinute, dupa Franta, pierzand prima pozitie ocupata in 2022, si pe primul loc ca suprafata cultivata, recolta totala situandu-se la 2,028 milioane de tone de pe o suprafata de 1,089…

- Comandantul grupului de lupta Eurocorps , o unitate multinaționala NATO-UE, cu baza in Franța, a fost demis și rechemat in țara sa, Polonia . General-locotenentul Jaroslaw Gramadzinski va fi subiectul unei anchete de contrainformații. Ministrul polonez al Apararii, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat…

- In Europa, putin peste o cincime dintre femei stiu ca alcoolul este un factor de risc pentru cancerul de san, o boala care reprezinta o problema de sanatate „majora” in regiune, a avertizat filiala europeana a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), relateaza AFP, preluata de Agerpres. „21% dintre…

- O rețea criminala internaționala din care faceau parte și romani a fost destructurata, dupa o ampla operațiune a polițiștilor din Grecia. Membrii rețelei sunt acuzați de comiterea a peste 60 de crime in ultimul deceniu. In jur de 40 de persoane, in principal din țari precum Serbia, Muntenegru, Albania…

- Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește procentul populației cu competențe digitale elementare, conform ultimelor date publicate de Eurostat. Cu doar 28% din populație indeplinind acest criteriu in 2023, țara noastra se situeaza semnificativ sub media UE de 55% și departe…

- Fostul președinte american Donald Trump a declarat recent ca nu va ezita sa „incurajeze” Rusia sa atace tarile NATO care nu isi respecta angajamentele financiare fata de Alianta. Iar lista este mare, pentru ca doar 10 state, printre care se numara și Romania, din cele 31 și-au platit corect cotizația,…