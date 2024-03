Prima țară din Europa care a decis să elibereze vize Schengen pentru cetățenii ruși. Motivul pentru care vor tranzita România Este vorba despre Bulgaria, care așteapta ca cererile cetațenilor ruși sa fie procesate de catre angajații serviciului consular al Ambasadei Bulgariei la Moscova și al Consulatului General din Sankt Petersburg. Conform TASS, turiștii vor primi vize naționale pe termen scurt de tip C, eliberate pana la 31 martie 2024. Prima țara din Europa care a decis sa elibereze vize Schengen pentru cetațenii ruși Acestea vor fi valabile doar pentru intrarea in Bulgaria, dar și pentru calatorii in Romania și Cipru. Cu toate acestea, exista și varianta ca turiștii sa primeasca vize pe termen lung de tip D, prin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Daca dorim sa pastram libertatea si suveranitatea Ungariei, nu vom avea alta optiune decat sa ocupam Bruxellesul", a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban in discursul sau cu ocazia aniversarii revolutiei ungare din 1848, referindu-se la alegerile europarlamentare din 9 iunie despre care el…

- „Daca dorim sa pastram libertatea si suveranitatea Ungariei, nu vom avea alta optiune decat sa ocupam Bruxellesul”, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban in discursul sau cu ocazia aniversarii revolutiei ungare din 1848, referindu-se la alegerile europarlamentare din 9 iunie despre care el…

- Othmar Karas, prim-vicepreședinte al Parlamentului European și vicepreședintele al partidului condus de Karl Nehammer:„Poziția mea a fost intotdeauna clara, am susținut opinia Parlamentului European, suntem in favoarea extinderii accesului la spațiul Schengen pentru Romania și Bulgaria, este o necesitate,…

- Liderii PPE, care se reunesc la București, vor adopta Manifestul partidului pentru urmatoarea legislatura. Planul liderilor PPE, care vor conduce, cel mai probabil Comisia Europeana și Parlamentul European, este unul in trei pași. Un prim pas va fi o investiție majora in baza industriala de aparare,…

- Europarlamentarul Siegrfied Mureșan anunța lista liderilor Uniunii Europene care vor veni la Congresul PPE, de la București, in perioada 6-7 martie. Printre aceștia figureaza președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dar și cancelarul Austriei, Karl Nehammer, cel care blocheaza aderearea…

- Europarlamentarul Rares Bogdan, prim-vicepreședinte al PNL, a declarat sambata, la Antena 3, ca spera sa existe un anunț legat de aderarea Romaniei la spațiul Schengen și cu granițele terestre, in contextul in care intre 6 și 7 martie, la București, are lor Congresul Partidului Popular European, unde…

- Rares Bogdan a fost intrebat, sambata, la o televiziune de știri, despre intrarea Romaniei in Schengen si cu granitele terestre, dupa intrarea cu granitele aeriene si maritime.”Sigur ca mi-ar place foarte mult ca, in momentul cand veti face emisiuni, probabil, cu toti cei 13 sefi de stat si de guvern…

- Eurodeputatul PMP Eugen Tomac a afirmat, miercuri, ca ar fi „o mare eroare” ca Romania sa accepte aderarea la spatiul Schengen in trepte, mai intai cu aeroporturile, apoi cu granitele terestre, sustinand ca abordarea Austriei in relatia cu tara noastra si Bulgaria este „destul de riscanta si neserioasa”.…