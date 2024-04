România a intrat în Schengen doar cu numele! Românii sunt în continuare verificați VIDEO Un europarlamentar roman a fost verificat de polițiștii de frontiera atunci cand a aterizat pe un aeroport din Franța, la fel ca toți ceilalți pasageri care au venit din Romania! Se pare ca Romania a intrat in Schengen doar cu numele, pe data de 31 martie 2024. Un europarlamentar roman trage un puternic semnal de alarma și spune ca romanii sunt discriminați și in continuare verificați atunci cand ajung pe aeroporturile din spațiul Schengen! Se pare ca Romania a intrat in Schengen doar cu numele Cel care a semnalat aceasta discriminare a cetațenilor romani a fst Vlad Gheorghe, europarlamentar USR,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bucuria intrarii Romaniei in spațiu Schengen, anunțata cu surle și trambițe de guvernanți, s-a dovedit de scurta durata. Chiar daca, teoretic și legal conform tratatelor europene, se poate circula liber pe cale aeriana in spațiul Schengen, iata ca acest lucru cel puțin in primele zile de la intrarea…

- Se pare ca Romania a devenit parte a Spațiului Schengen doar pe hartie, cel puțin deocamdata. Toți pasagerii unui avion sosit din Romania au fost verificați de polițiștii francezi pentru documente. Printre aceștia, s-a numarat și europarlamentarul Vlad Gheorghe, care a filmat in aeroportul din Paris…

- Se pare ca Romania a devenit parte a Spațiului Schengen doar pe hartie, cel puțin deocamdata. Toți pasagerii unui avion sosit din Romania au fost verificați de polițiștii francezi pentru documente. Printre aceștia, s-a numarat și europarlamentarul Vlad Gheorghe, care a filmat in aeroportul din Paris…

- Este vorba despre Bulgaria, care așteapta ca cererile cetațenilor ruși sa fie procesate de catre angajații serviciului consular al Ambasadei Bulgariei la Moscova și al Consulatului General din Sankt Petersburg. Conform TASS, turiștii vor primi vize naționale pe termen scurt de tip C, eliberate pana…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca și secretarul general al partidului, Lucian Bode, se vor afla in acest weekend in Spania si Franta, unde se vor intalni cu romanii stabiliti aici. Cei doi lideri PNL au programate, incepand de vineri și sambata, intalniri atat cu romanii stabiliti in Spania, cat și cu reprezentanti…

- Impozitarea progresiva a salariilor și creșterea taxelor pe proprietate sunt doar cateva dintre propunerile pe care OCDE le face Guvernului condus de Marcel Ciolacu, dupa ce secretarul general al instituției, aflat in vizita la București, s-a intalnit cu

- Eurostar a anulat trenuri care circula intre Franta si Belgia din cauza vremii nefavorabileMulte trenuri Eurostar care circula intre Paris, Bruxelles, Amsterdam si Koln au fost anulate vineri, potrivit paginii de internet a operatorului, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, informeaza…