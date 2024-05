Stiri pe aceeasi tema

- Am discutat cu președintele Recep Tayyip Erdogan situația din Orientul Mijlociu și suntem de acord ca in Gaza ne confruntam cu o tragedie, spune premierul Marcel Ciolacu. El afirma ca trebuie stopata pierderea vieților omenești in randul populației civile, potrivit jurnalul.ro. „Am discutat cu domnul…

- Premierul si-a inceput vizita de doua zile in Qatar printr-o intalnire pe care a avut-o marti seara cu reprezentantii comunitatii de romani din Qatar. Marcel Ciolacu le-a transmis acestora ca autoritatile de la Bucuresti au in vedere gasirea de solutii impreuna cu cele qatareze pentru ca drepturile…

- O celula de criza a fost constituita la nivelul Ministerului de Externe pentru situația din Orientul Mjlociu, conform unor surse Digi24. Discuțiile au loc și in contextul in care premierul Marcel Ciolacu are programata incepand de marți o vizita oficiala in Qatar si Emiratele Arabe Unite.

- La Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei este convocata, in ziua de 15 aprilie 2024, o celula de criza pentru a analiza situația din Orientul Mijlociu. Cu 24 de ore mai inainte, o serie de oficiali romani (Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca) au anunțat ca Romania este de partea Israelului,…

- Kelemen Hunor nu se dezminte și face din ipocrizie un fel de a fi, o politica pe care o servește celor creduli și aserviți altor interese decat ale Romaniei. Miercuri, la București, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a avut convorbiri tete-a-tete cu premierul ungar Viktor Orban, urmate mai apoi de discuții…

- Ion Minzina și Marcel Ciolacu, la intalnirea UNCJR Ion Minzina, președintele Consiliului Județean și al PSD Argeș, a participat ieri și astazi, alaturi de premierul Marcel Ciolacu și colegii mei, la intalnirea UNCJR, de la București. ”Am atins subiecte importante pentru dezvoltarea necesara fiecarui…

- Liderii PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, s-au dus la Palatul Cotroceni pentru a avea o intalnire cu președintele Klaus Iohannis. Intalnirea celor trei politicieni are loc la mijlocul zilei de marți, 27 februarie 2024. Dupa aceasta intalnire de la Palatul Cotroceni, Marcel Ciolacu și Nicolae…