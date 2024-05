Stiri pe aceeasi tema

- Sancțiune drastica pentru fostul ministru care l-a agresat pe Florin Roman: Va avea salariul taiat pentru jumatate de an Dan Vilceanu a fost sancționat de catre Comisia Juridica din cadrul Camerei Deputaților. Este vorba despre o sancțiune drastica venita dupa ce l-a agresat pe deputatul PNL De Alba,…

- Deputatul PNL Florian Emil Dumitru a povestit marti, la Digi24, momentul altercatiei din plenul Camerei Deputatilor, in care Dan Vilceanu a avut o altercație cu Florin Roman, el afirmand ca a iesit la cateva zeci de secunde dupa momentul conflictului și l-a gasit pe Roman plin de sange in dreptul nasului.„Recunosc…

- VIDEO: Momentul in care Florin Roman a fost AGRESAT FIZIC in Parlamentul Romaniei, surprins de camerele de supraveghere VIDEO: Momentul in care Florin Roman a fost AGRESAT FIZIC in Parlamentul Romaniei, surprins de camerele de supraveghere, surprins de camerele de supraveghere. Deputatul PNL de Alba,…

- Bataie și injuraturi ca la ușa cortului in Parlament! Florin Roman il acuza pe Dan Vilceanu ca l-a lovit cu genunchiul in nas. Totul ar fi pornit dupa un schimb de replici intre cei doi.Roman spune ca va cere sancționarea deputatului și va face și plangere penala la poliție. „Astazi am trait un momement…

- Florin Roman si Dan Valceanu s-au incaierat in cladirea Parlamentului. „Astazi am trait un moment prin care nu credeam ca voi trece vreodata intr-o lume civilizata. I-am reproșat deputatului neafiliat, Dan Vilceanu, incalcarea regulamentului prin prezenta lui in bancile grupului PNL. Problema dumnealui…

- Deputatul PNL Florin Roman face primele precizari despre altercația in care a fost implicat. Acesta afirma ca deputatul Dan Vilceanu l-a agresat fizic, in urma unui schimb de replici.„Astazi am trait un momement prin care nu credeam ca voi trece vreodata intr-o lume civilizata.

- Martorii spun ca altercația verbala a inceput in banca, in timpul dezbaterilor din plen. Tonul ridicat și cuvintele grele au atras atenția colegilor, insa nimeni nu anticipa ce avea sa urmeze. Dan Vilceanu și Florin Roman și-au aruncat reciproc acuzații și injurii, creand o atmosfera tensionata.Nemulțumiți…