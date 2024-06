Stiri pe aceeasi tema

- Noua fabrica de medicamente de la Turda, construita de compania germana din domeniul farmaceutic – Stada, va fi operaționala din cursul acestui an, lucrarile fiind aproape de finalizare. Fabrica de la Turda este singura construita in Romania, dupa 1990, de la zero. Oficialii companiei germane au spus…

- Compania germana Rheinmetall a lansat ideea formarii unui consortiu european de armament pentru a concura cu producatorii americani intr-o industrie in plina expansiune pe plan global, comenteaza Reuters, potrivit news.ro.Rheinmetall, un beneficiar major al cresterii cheltuielilor pentru aparare dupa…

- Sute de elevi din municipiile Turda, Campia Turzii și comunele din arealul de deservire al CAA, au descoperit timp de o saptamana, in cadrul programului ,,Școala Altfel’’, circuitul apei, prin intermediul Companiei de Apa Arieș. Elevii au fost ghidați printr-un parcurs interactiv care le-a dezvaluit…

- STADA a investit in viitoarea fabrica de medicamente de la Turda peste 60 de milioane de euro, pana acum. Fabrica iși deschide porțile in acest an și va scoate prima cutie de medicamente, in luna octombrie 2024. „Suntem in grafic cu constructia si vom produce in octombrie 2024 prima cutie de medicamente,…

- STADA a investit in viitoarea fabrica de medicamente de la Turda peste 60 de milioane de euro, pana acum. Fabrica iși deschide porțile in acest an și va scoate prima cutie de medicamente, in luna octombrie 2024. „Suntem in grafic cu constructia si vom produce in octombrie 2024 prima cutie de medicamente,…

- Continue reading Mihai Fugarevici, director general al Stada Romania: Suntem in grafic cu constructia fabricii de la Turda, vom produce in octombrie prima cutie de medicamente. 80% din productie va merge la export. Fabrica de medicamente de la Turda reprezinta o investitie de peste 50 de mil. euro at…

- Compania turca de investiții Ussuri Capital intenționeaza sa construiasca o noua fabrica de oțeluri plate cu emisii reduse de carbon in Romania, informeaza S&P Global. Compania va utiliza deșeuri din piața locala, ceea ce va ajuta mult Romania, care are probleme mari cu reciclarea deșeurilor. In…

- ”Packeta Romania, platforma digitala globala pentru comertul online, membra a Packeta Group, a inregistrat, in 2023, afaceri de 21,7 milioane de euro, in crestere cu aproape 30% fata de anul anterior. Evolutia a avut loc pe fondul cresterii numarului de colete procesate, in contextul in care Packeta…