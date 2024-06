Papa Francisc, cunoscut pentru abordarile sale neconvenționale și pline de umanitate, a surprins din nou. De data aceasta, el a declarat ca este perfect acceptabil sa facem glume despre Dumnezeu, dar a subliniat ca exista o condiție esențiala: sa nu ofensam sentimentele religioase ale credincioșilor. Intr-o intalnire inedita cu un grup de comedianți internaționali, Suveranul […] The post Papa Francisc și arta de a rade cu Dumnezeu: o lecție de umor și respect appeared first on Puterea.ro .