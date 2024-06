Stiri pe aceeasi tema

- Azi a fost a 11-a amanare a pronunțarii in dosarul jafului de la Zoo Turda ( 1126/117/2020 ), produs pe vremea fostului primar Tudor Ștefanie, in care inculpat apare Dumitru Iosif, fostul șef de la Urbanism din Primaria Turda, care este acuzat de abuz in serviciu și a ramas singurul ”vinovat”. Pronunțarea…

- Moș Martin a fost in vizita in curtea unei cabane vanatorești din județul Cluj. Nu a produs stricaciuni. Se pare ca era in cautare de mancare. Imaginea a fost surprinsa in curtea unei cabane vanatorești din zona Onau, de pe raza localitații Bonțida. Reprezentanții Primariei Bonțida au emis o avertizare,…

- Un barbat a furat chiar in Sambata Mare o banca din fața unei clinici veterinare din cartierul clujean Manaștur. Fapta a fost surprinsa de camerele de supraveghere, iar hoțul a fost „invitat” sa o inapoieze, relateaza Ziar de Cluj.„Rugam domnul care a avut nevoie de banca noastra de Paște, dupa sarbatori…

- Un adolescent de 15 ani a fost lovit de masina, pe o trecere de pietoni din Turda, cand trecea strada regulamentar, cu trotineta. Baiatul traversa regulamentar strada cu trotineta, spun martorii, cand o mașina l-a lovit. „Din primele date a reiesit ca un minor, de 15 ani, s-ar fi angajat in traversarea…

- Postul local de televiziune Turda TV a obținut acordul pentru schimbarea denumirii in Cluj Live. Asta dupa ce in acționariatul societații care deținea Turda TV a intrat și jurnalistul clujean Mircea Sime (corespondent Romania TV), alaturi de Anca Babaioana. ”Consiliul National al Audiovizualului a aprobat…

- Azi dimineața, mai multe locații din Turda și Campia Turzii au fost vizate de descinderile celor de la DIICOT, ajutați de polițiștii de la BCCO, intr-un dosar care viza traficul de droguri. ”La data de 03.04.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism…

- PNL Cluj refuza orice alianța cu PSD, la nivelul județului Cluj, chiar daca cele doua partide formeaza o alianța pentru alegerile europarlamentare, iar in multe județe din țara s-a discutat și despre o alianța PNL-PSD la alegerile locale. O posibila alianța a fost negata categoric de președintele PNL…