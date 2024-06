Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doua sezoane in care a imbracat tricoul „magnificilor”, Janja Vojvodic, va pleca de la Potaissa Turda. Este cel de-al treilea jucator care a plecat de la Turda in aceasta vara, dupa plecarile lui Șelaru și Talas. „Au fost doi ani foarte frumoși. Mi-a placut extrem de mult sa joc handbal aici. Sunt…

- Turda a avut in ultimii 8 ani o administrație care a tratat problemele orașului cu incompetența și nepasare. Rezultatul este ca acestea nu numai ca s-au acutizat, dar chiar s-au agravat. Exemplul cel mai bun este al situației din trafic. Turdenii petrec și mai mult de o ora pentru a strabate orașul,…

- Clujenii respecta tradițiile și la oraș! Dovada o fac și imaginile de la o nunta din Turda, unde nuntașii au incins o hora chiar pe strada in fața blocului.Imbracați in straie populare, aceștia s-au strans pe strada Libertații, pentru a-i sarbatori pe miri, potrivit turdnews.ro.Acolo au petrecut pe…

- Clujenii respecta tradițiile și la oraș! Dovada o fac și imaginile de la o nunta din Turda, unde nuntașii au incins o hora chiar pe strada in fața blocului.Imbracați in straie populare, aceștia s-au strans pe strada Libertații, pentru a-i sarbatori pe miri, potrivit turdnews.ro.Acolo au petrecut pe…

- Salonul de rochii de mireasa Hey Beauty Bloom (strada Macilor nr. 8) și Bijuteria Gold Cris (Calea Victoriei nr. 102-104), ambele din Turda, au anunțat incheierea unui parteneriat care va aduce beneficii consistente clienților celor doua magazine. ”Anunțam colaborarea dintre Bijuteria Gold Cris și Hey…

- Vernisajul expoziției ”Explorari”, a artistului turdean Theodor Romila, a avut loc in 13 martie 2024 și mai este inca o saptamana in care poate fi vizitata la Muzeul de Arta Vizuala Galați. Insa, ecourile succesului deja au aparut… ”Expoziția de grafica semnata de Theodor Romila mai poate fi vizitata…

- Artistul turdean, Cornel Vana, a anunțat astazi ca, in curand, va deschide o noua galerie de arta in Turda, ce se va numit vanA gallery. „Cat de curand o noua Galerie de Arta la Turda. Turda in ultimi zece ani a cunoscut o dinamica ce isi uimește cetateni dar mai ales pe cei straini orașului. Cu un…

- O noua performanța pentru CNMV Turda. Un loc III la etapa județeana a olimpiadei de Geografie. Acesta a fost obținut de elevul Mari Cristian din clasa a X A, coordonat de profesoara Gabriela Iosof. „Felicitari pentru elevul nostru de excepție, Mari Cristian din clasa a X-a A pentru obținerea Premiului…