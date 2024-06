Stiri pe aceeasi tema

- ■ la inițiativa ATOP, 25 de polițiști au donat sange de Ziua Mondiala a Donatorului ■ acțiunea va continua și saptamana urmatoare, cand se vor prezenta la donare și alte cadre ■ La doua decenii de la celebrarea, in 2004, a primei Zile Mondiale a Donatorului de Sange, ziua de 14 iunie este un prilej…

- Data de 14 iunie marcheaza, in intreaga lume, Ziua Internaționala a Donatorului de Sange.In Cluj-Napoca, autoritațile locale au decis marcarea acestei zile prin iluminarea in roșu a doua obiective importante din oraș.Astfel, in semn de solidaritate cu toți donatorii de sange, care aleg sa fie alaturi…

- Persoanele care doresc sa doneze sange sunt invitate in perioada urmatoare la Centrul de Transfuzie Sanguina, pentru a ajuta persoanele aflate in situații medicale dificile.In contextul in care se apropie Ziua Internaționala a Donatorului de Sange, autoritațile locale incurajeaza clujenii sa doneze…

- Ziua Mondiala a Donatorului de Singe este marcata in fiecare an la 14 iunie. Cu aceasta ocazie, Primaria Chișinau in colaborare cu Centrul Național de Transfuzie a Singelui și AMT Centru organizeaza Ziua donarii voluntare a singelui cu genericul „Doneaza singe, menține ritmul vieții pe pamint”. Locuitorii…

- Pentru a marca Ziua Mondiala a Libertatii Presei – a carei tema anul acesta este „Jurnalismul in fata crizei de mediu” – Federatia Europeana a Jurnalistilor (EFJ) aduce un omagiu jurnalistilor locali care joaca un rol unic in furnizarea de informatii critice catre public pe probleme de mediu și conectand…

- O noua sesiune a campaniei de donare de sange „Doneaza sange! Salveaza o viața!” s-a desfașurat in zilele de 25 și 26 aprilie, atat la sediul Centrului de Transfuzie Sanguina, cat și al Inspectoratului de Jandarmi Județean Dambovița, cu sprijinul de specialitate al personalului medical. Susținatori…

- Peste 40 de angajați din cadrul societații VITAL S.A s-au inscris pentru Campania de donare de sange din 16 aprilie ”Doneaza sange SIMPLU ȘI IN SIGURANȚA”. „Ca de fiecare data, ne propunem sa fim noi inșine un exemplu și sa incurajam cat mai multe persoane care indeplinesc condițiile donarii, sa se…

- Gest nobil al polițiștilor din Moreni! Oamenii legii au donat sange pentru cei aflați in suferința. Astfel, luni, 8 aprilie, intrucat Centrul de Transfuzie Dambovița, in parteneriat cu Spitalul Municipal Moreni, a organizat o activitate pentru donarea de sange, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului…