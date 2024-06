Ajunsa in Consiliul Local Turda in premiera, Alina Gherman (PNL), administratorul restaurantului ”Sarea-n Bucate” din Turda-Bai, spune ca turdenii nu consuma circ, ci decența, intr-o scurta analiza pe baza rezultatelor la alegerile locale de duminica trecuta. ”Like it or not, this is our leader Analitic, cerebral, bun strateg, orientat spre evoluție. Daca omul acesta ar lasa orașul pe mana promotorilor de circ, fiți convinși ca Turda s-ar transforma intr-o arena cu animale salbatice defiland prin centru. Noroc ca omul acesta iși iubește orașul. In mod retoric, reprezentanți ai opoziției mi-au…