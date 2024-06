Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de transport in comum Trans Bus S.A. din Buzau suspenda temporar mai multe linii de transport, in data de 05.06.2024, de Ziua Invațatorului. Intrucat la nivel național miercuri a fost declarata zi libera pentru profesori, elevi și personalul din invațamant, Trans Bus va executa programul…

- Incepand cu data de 03 iunie 2024, societatea de transport in comun Trans Bus S.A. din Buzau inființeaza traseele Z116 și Z118. Cele doua rute de transport vor avea urmatorul intinerariu și program de circulatie: Traseul Z116: Micro 14 – Filatura – Spitalul Județean – Crang – LIDL – ACR – McDonald’s…

- Avand in vedere inceperea lucrarilor de reabilitare a rețelei de apa și canal in zona intersecției dintre strazile Dorobanți și Horticolei incepand cu data de 03.06.2024 ora 08:00, societatea de transport in comin Trans Bus S.A schimba temporar itinerariile traseelor 1, 5, 10, Z110 și Z111 dupa cum…

- Avand in vedere inceperea lucrarilor de reabilitare a rețelei de apa și canal in zona intersecției dintre strazile Dorobanți și Horticolei incepand cu data de 03.06.2024 ora 08:00, societatea de transport in comin Trans Bus S.A schimba temporar intinerariile traseelor 1, 5, 10, Z110 și Z111 dupa cum…

- Articolul Trans Bus anunța modificarea programul de transport pe traseele 16, 18 și 18B se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Societatea de tranaport in comun Trans Bus S.A. din Buzau nunța calatorii și abonații ca incepand cu data de 20.04.2024, se modifica programul de transport pe traseele 16,…

- Articolul VIDEO Liberalii buzoieni și-au lansat candidații in prezența liderului Nicolae Ciuca. Adrian Mocanu, Carmen Ichim și Viorel Holban, varfuri de lance in campania din iunie se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Liberalii buzoieni Adrian Moccanu, Carmen Ichim și Viorel Holban au fost laudați…

- Articolul Trans Bus anunța lucrari de mentenanța la aplicația „Transport public Buzau” se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Societatea de transport in comunn Trans Bus S.A. din Buzau anunța ca incepand de marți, 09 aprilie 2024, partenerul care administreaza aplicația mobila “Transport public…

- Articolul Trans Bus modifica programul de transport pe traseele 5 și 10, incepand cu 6 aprilie 2024 se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Societatea Trans Bus S.A. Buzau anunța ca incepand cu data de 06.04.2024, va modifica programul de transport pe traseele 5 si 10, dupa cum urmeaza: Traseul 5…