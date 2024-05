Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marți, in cadrul conferinței de presa de la Ankara, despre bataia din Parlament intre doi foști miniștri PNL, Florin Roman și Dan Vilceanu, potrivit romaniatv.net. Aflat in cadrul unei vizite la Ankara, premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre conflictul violent dintre…

- Marcel Ciolacu a comentat altercația care a avut loc, marți, in Parlament, intre Florin Roman și Dan Vilceanu. Premierul spune ca scena dintre cei doi deputați este „de cascadorii rasului”.

- Intrebat despre scandalul care a avut loc, marti, in Parlament, intre parlamentarii Florin Roman si Dan Vilceanu, premierul Marcel Ciolacu a declarat ca ii pare bine ca pe timpul sauu nu s-au intamplat astfel de cazuri, relateaza News.ro.Marcel Ciolacu a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa…

- „E de cascadorii rasului”, spune Marcel Ciolacu despre incidentul in care au fost implicați deputații Florin Roman și Dan Vilceanu. El spune ca este bucuros ca in mandatul sau de președinte ale camerei Deuputaților nu au fost astfel de cazuri.

- Deputatul PNL Florin Roman a fost marți, 21 mai, la IML pentru a fi evaluat dupa ce a fost batut de fostul sau coleg, deputatul neafiliat Dan Vilceanu. La ieșirea de la Institulul Mina Minovici din București, Roman a declarat ca Vilceanu nu parea a fi in apele sale inainte de agresiune și ca a […] The…

- Bataia din Parlament dintre foștii miniștri Florin Roman și Dan Vilceanu, ar putea ajunge pe masa procurorilor de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, au declarat pentru STIRIPESURSE.RO surse judiciare. Imadiat dupa scenele reprobabile, care au revoltat pe toata lumea,…

- La destul de scurta vreme dupa ce s-a aflat despre scandalul din Parlament și despre incidentul violent in care au fost implicați doi foști miniștri PNL – Florin Roman și Dan Valceanu – au aparut primele imagini din timpul conflictului de marți. Bataia din Parlament, mai exact de pe holurile instituției,…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a reactionat pe reteaua de socializare cu privire la scenele de violenta derulate in Parlamentul Romaniei, in care ar fi fost implicati cei doi deputati, Dan Vilceanu si Florin Roman:"Violenta fizica este de neacceptat, cu atat mai mult cu cat se intampla aici, in Palatul…