Stiri pe aceeasi tema

- Nu am avut aceasta discuție cu președintele Erdogan, spune Marcel Ciolacu, intrebat daca a discutat cu președintele Turciei despre candidatura lui Klaus Iohannis la funcția de secretar general al NATO.

- Presedintele USR, Catalin Drula, a declarat, joi, la Timisoara, ca seful statului, Klaus Iohannis, "a tradat" voturile romanilor care l-au ales, in urma cu zece ani, dand guvernarea catre PSD si lui Marcel Ciolacu iar acum oamenii sunt dezamagiti.

- Președintele american a avut chef de glume in timp ce il primea pe Klaus Iohannis in Biroul Oval. La inceputul discuției cu oficialul roman, Biden a afirmat ca a pledat pentru aderarea Romaniei la NATO cand era senator „acum 180 de ani”. Biden a remarcat ca trupele romane și americane s-au luptat și…

- Partidul AUR a fost in profunde tensiuni in ultima perioada, ca urmare a faptului ca listele de candidați au fost facute la București, fara consultarea organizațiilor. Aceste liste de candidați, insa, sunt semnate de catre persoane care nu se afla efectiv in conducerea organizațiilor, ci au fost numite…

- Presedintele de onoare al clubului Bayern Munchen, Uli Hoeness, a confirmat ca au avut loc discutii cu antrenorul austriac Ralf Rangnick si ca rezultatul nu ar trebui sa intarzie sa apara:„Da, discutiile sunt in curs.

- Anunțul candidaturii președintelui Klaus Iohannis pentru funcția de Secretar General al NATO trebuie privit ca un demers al Romaniei, pe care toți trebuie sa-l susținem, spune Nicolae Ciuca, in ședința festiva a Parlamentului cu ocazia marcarii a 20 de an

- Nicușor Dan a fost invitatul emisiunii "La final", moderata de Ionuț Cristache la Prima News intr-o duminica. La un moment dat, intrebat despre relația sa cu președintele Klaus Iohannis, s-a adus in discuție momentul dinaintea alegerilor locale din 2020, cand actualul primar al Capitalei a fost surprins…

- Anunțul facut marți de președintele Klaus Iohannis referitor la intrarea sa in competiția pentru șefia NATO a fost rapid preluat in presa internaționala. Știrea apare astfel in articolele unor agenții precum Reuters, France Presse, ori publicații ca Bloomberg ori Politico. De altfel, președintele Iohannis…