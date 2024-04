Daca acum o vedem cu zambetul pe buze și in cea mai buna forma, Vica Blochina nu a fost tot timpul așa. Vedeta a trecut in urma cu cațiva ani prin momente extrem de grele despre care astazi vorbește deschis. S-a confruntat cu grave probleme și i-a fost teama sa se mai priveasca in oglinda. Cum a trecut sa treaca peste situația dificila și unde a gasit soluția.