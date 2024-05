Tyson Fury vs Oleksandr Usyk. Pentru un pumn de dolari Oleksandr Usyk a intrat in istorie. Printre vremuri volatile, complicate, imprevizibile. Uncraineanul este campionul evenimentelor neinchipuite, reale și apasatoare precum cele patru centuri reunite dupa un sfert de secol. Usyk nu avea cum sa piarda meciul cu Tyson Fury. A caștigat pentru compatrioții de pe front și pentru cei impraștiați peste marile celor patru zari. Razboiul din ring, complet dependent de banii puși in joc, nu ar fi avut loc fara implicarea direct interesata a Riadului. Incleștarea supergreilor a devenit posibila datorita medierii lui Turki Alalshikh, președintele autoritații… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

