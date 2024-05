Sute de oameni aflați la bordul unui avion al Singapore Airlines au trecut prin clipe de coșmar, dupa ce zborul a intampinat turbulențe puternice. Un om a murit. O persoana și-a pierdut viața și alte cateva au fost ranite intr-un zbor Singapore Airlines de la Londra la Singapore, afectat de turbulențe puternice, potrivit BBC. One dead as […] The post Momente de groaza in avion. Un mort și mai mulți raniti, in urma unor turbulente puternice care au afectat un zbor Londra-Singapore first appeared on Ziarul National .