- Numeroase anulari de zboruri sint așteptate joi, 25 aprilie, pe aeroporturile din Franța, din cauza unei greve a controlorilor de trafic aerian, care au anunțat deja ca aceasta ar putea fi o greva cu o mobilizare-record. Problemele așteptate pe aeroporturile din Franța din cauza grevei au fost deja…

- Aurul a atins un nou record luni, 11 martie. Banca Naționala a Romanei (BNR) a anunțat ca prețul unui gram de aur este mai mare azi decat a fost vineri, 8 martie. De asemenea, BNR a mai oferit informații și cu privire la evoluțiile recente ale cursului valutar. Romania are cel mai scump aur din […]…

- Piata mai este sustinuta de cererea fizica puternica din Asia si achizitiile bancilor centrale, precum si de statutul traditional de activ de refugiu al aurului, in perioadele de incertitudine. Bancile centrale au fost cumparatori neti de aur timp de opt luni consecutive. Pretul spot al aurului a crescut…

- Emisiile globale de CO2 au crescut cu 1,1% in 2023, ajungand la un nivel record. Cauza e, in principal, producția scazuta de energie hidroelectrica provocata de seceta și de creșterea Chinei, se arata intr-un raport al Agenției Internaționale pentru Energ

- Oamenii de la Aninoasa, județul Hunedoara, au aflat ca vor mai locui inca un an in containere dupa ce in 2023 casele le-au fost avariate de un cutremur.Primarul spune ca din aprilie anul trecut a primit banii pentru reconstrucția locuințelor, insa din cauza avizelor de mediu procedurile s-au amanat.…

- Bitcoin a atins nivelul de 50.000 de dolari pe unitate pentru prima data in mai bine de doi ani, cea mai valoroasa criptomoneda din lume fiind sustinuta de asteptarile privind reducerea ratei dobanzii la sfarsitul acestui an si de aprobarea de luna trecuta a autoritatilor de reglementare pentru fonduri…

- Costurile cu principalul ingredient din care se produce ciocolata s-au dublat in ultimul an si joi au atins un nou maxim istoric, dupa ce vremea secetoasa a afectat arborii de cacao din Vestul Africii, informeaza BBC, conform AGERPRES.La bursa de materii prime de la New York, tona de cacao a atins…

- Prețul mondial la cacao a atins un nou record, in condițiile in care vremea uscata afecteaza culturile din Africa de Vest. Costul ingredientului cheie pentru fabricarea ciocolatei s-a dublat de la inceputul anului trecut.