Stiri pe aceeasi tema

- „Mi-am ipotecat proprietatea in care locuiesc”: la fel cum a procedat Francis Ford Coppola pentru „Megalopolis”, Kevin Costner a folosit fonduri proprii pentru a produce filmul „Horizon: An American Saga”, prezentat duminica la Festivalul de la Cannes, un western ambitios care ar putea avea mai multe…

- Doua producții romanești intra anul acesta in cursa celei de-a 77-a ediții a Festivalului internațional de Film de la Cannes, cel mai important festival cinematografic european. Este vorba de lungmetrajul ”Trei kilometri pana la capatul lumii”, al regizorului Emanuel Parvu, și ”Nasty” (VIDEO TRAILER),…

- Festivalul de Film de la Cannes a anunțat selecția celei de-a 77-a ediții, care va avea loc in perioada 14 – 25 mai, și vor concura pentru trofeul Palme d’Or cineaști precum Francis Ford Coppola, David Cronenberg, Yorgos Lanthimos și Paolo Sorrentino. Iris Knobloch, președintele festivalului de la Cannes,…

- Sebastian Stan, actorul de la Hollywood nascut la Constanța, a intrat in cursa pentru marele premiu al Festivalului de la Cannes. Citește și: S-a caștigat marele premiu la Loto 6/49. Unde a fost jucat biletul norocos Filmul in care apare romanul, in rol principal, a fost selectat sa concureze pentru…

- Filme regizate de cineasti de marca, precum Francis Ford Coppola, Jacques Audiard, David Cronenberg, Yorgos Lanthimos, Paul Schrader, Kirill Serebrennikov, Andrea Arnold si Paolo Sorrentino, se regasesc printre cele incluse in selectia oficiala din acest an a Festivalului de la Cannes, informeaza indiewire.com.

- Proiectul lui Francis Ford Coppola, "Megalopolis", va avea premiera oficiala in competitie la Festivalul de Film de la Cannes, potrivit unei persoane familiare cu proiectul. Filmul va fi proiectat in 17 mai, potrivit news.ro

- Casa renumitului actor a fost luata cu asalt de jandarmi, care au descins in cautarea de arme de foc. Aceștia au gasit 72 de arme, dar și 3.000 de cartușe! In plus, in casa actorului era organizat și un poligon de tragere. Alain Delon a dat de belea, la 88 de ani! Jandarmii au descins la locuința actorului…

- Lungmetrajul „Anatomie d’une chute”, regizat de Justine Triet, a fost marele castigator al galei de decernare a premiilor Cesar 2024, organizata vineri seara in sala Olympia din Paris, unde aceasta pelicula s-a impus la sase categorii de premii, inclusiv la categoria principala, „cel mai bun film”,…