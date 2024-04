Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul de Film de la Cannes a anunțat selecția celei de-a 77-a ediții, care va avea loc in perioada 14 – 25 mai, și vor concura pentru trofeul Palme d’Or cineaști precum Francis Ford Coppola, David Cronenberg, Yorgos Lanthimos și Paolo Sorrentino. Iris Knobloch, președintele festivalului de la Cannes,…

- Documentarul „Nasty„, care exploreaza viața și cariera fostului jucator de tenis Ilie Nastase, primul numar 1 mondial din istoria clasamentului ATP, va incanta publicul roman incepand cu 16 aprilie, cand va fi lansat in cinematografele din intreaga țara. Anunțul a fost facut printr-un comunicat al Transilvania…

- Premiile Gopo 2024: Peste 100 de producții romanești in cursa pentru nominalizari. Organizatorii anunța doua jurii de preselecție anul acesta Peste 100 de producții romanești sunt inscrise pentru nominalizarile la Premiile Gopo. In total, 107 de filme romanești – lungmetraje de ficțiune, documentare…