Documentarul Nasty intră pe ecrane: un tenismen român la superlativ Documentarul „Nasty„, care exploreaza viața și cariera fostului jucator de tenis Ilie Nastase, primul numar 1 mondial din istoria clasamentului ATP, va incanta publicul roman incepand cu 16 aprilie, cand va fi lansat in cinematografele din intreaga țara. Anunțul a fost facut printr-un comunicat al Transilvania Film transmis luni. Porecla internaționala a marelui tenismen roman nu vine neaparat de la nume. Nasty inseamna in engleza și pacoste, printre alte accepțiuni nu foarte magulitoare. Privind in urma la cariera fabuloasa a lui Ilie Nastase gasim suficiente motive pentru ca adversarii sai sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

