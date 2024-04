Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 77-a editie a Festivalului de Film de la Cannes va reuni mai multi cineasti emblematici, printre care Francis Ford Coppola, cu "Megalopolis", cu Adam Driver in rolul principal, George Miller, cu "Furiosa", cu Anya Taylor-Joy, dar si George Lucas, care va fi premiat cu un Palme d'Or onorific.…

- Regizoarea britanica Andrea Arnold va fi recompensata cu prestigiosul Carrosse d'Or in cadrul Quinzaine des Cineastes la cea de-a 77-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, a anuntat marti Societatea Regizorilor de Film (SRF), potrivit news.ro.

- Kevin Costner va prezenta in avanpremiera mondiala, in afara competitiei, la cea de-a 77-a editie a Festivalului de Film de la Cannes (14-25 mai) primul episod din „Horizon: An American Saga".

- Noua comedie a lui Quenti Dupieux, "Le Deuxieme acte", va deschide cea de-a 77-a editie a Festivalului de Film de la Cannes in 14 mai. Filmul, in care joaca Lea Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel si Raphael Quenard, va fi prezentat in afara competitiei. Pelicula va fi lansata in toate cinematografele…

- Intre 21 și 31 martie cinefilii din București și alte 12 orașe din țara sunt așteptați cu un program ce reunește cele mai noi filme franceze prezentate in festivalurile importante ale lumii. Filme din selecțiile de la Cannes, Berlin, Locarno, Veneția, Toronto sau Annecy se vad la cea de-a 28-a ediție…

- Juliette Binoche, actrita franceza recompensata cu Oscar, ii va succeda regizoarei poloneze Agnieszka Holland la presedintia Academiei Europene de Film, informeaza joi revista Variety. Acest rol onorific a fost detinut in trecut de Ingmar Bergman, care a fost primul presedinte al institutiei, ales de…

- La editia de anul trecut a Festivalului de Film de la Cannes, Leonardo DiCaprio, Harrison Ford si Scarlett Johansson au defilat pe covorul rosu pentru a-si prezenta, in premiera, cele mai recente filme. Dar Hollywood-ul ar putea avea o prezenta mult mai slaba la editia din 2024 a unuia dintre cele mai…

- Nominalizarile pentru premiile Oscar din 2024 au fost anunțate. A fost o dimineața memorabila pentru titluri precum „Oppenheimer” de Christopher Nolan, „Barbie” de Greta Gerwig și „Poor Things” de Yorgos Lanthimos, așa cum era prevazut. „Oppenheimer” conduce, cu 13 nominalizari, consolidandu-și statutul…