- Filmele romanești de la Festivalul de la Cannes 2024 Cea de-a 77-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Cannes va avea loc intre 14 și 25 mai. La Festivalul de la Cannes 2024 vor fi prezentate doua producții romanești. Este vorba despre documentarul „NASTY”, regizat de Tudor Giurgiu, și…

- Filme regizate de cineasti de marca, precum Francis Ford Coppola, Jacques Audiard, David Cronenberg, Yorgos Lanthimos, Paul Schrader, Kirill Serebrennikov, Andrea Arnold si Paolo Sorrentino, se regasesc printre cele incluse in selectia oficiala din acest an a Festivalului de la Cannes, informeaza indiewire.com.