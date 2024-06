Clasicul lui Kurosawa, Seven Samurai, este disponibil acum la calitate 4K

Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Stan, actorul cu origini romanesti, a fost rasplatit cu ropote de aplauze la Festivalul de Film de la Cannes pentru prestatia sa in filmul "The Apprentice", in care joaca rolul lui Donald Trump.Starul a facut furori si pe covorul rosu alaturi de intreaga echipa a filmului.Filmul, dar si prestatia…

- Dupa filmele unor regizori legendari din Statele Unite precum Francis Ford Coppola si Paul Schrader, Festivalul de la Cannes a descoperit marti vitalitatea cinematografiei americane independente prin intermediul unui thriller newyorkez care trece cu o viteza ametitoare de la mahalale la vilele de lux…

- Un nou film despre Donald Trump a avut premiera mondiala la Festivalul de Film de la Cannes, atragand in mare parte recenzii bune din partea criticilor, dar și amenințari cu procese din partea fostului președinte care este urmarit penal intr-un dosar care se judeca la New York. In filmul „Ucenicul”…

- Statele membre ale Uniunii Europene au importat anul trecut din tarile situate in afara blocului comunitar 163.700 tone de miere naturala, in valoare de 359,3 milioane de euro. In contrast, in 2023, doar 24.900 tone au fost exportate de statele membre UE in afara blocului comunitar. Valoarea acestor…

- Festivalul de Film de la Cannes este unul dintre cele mai prestigioase și celebre festivaluri de film din lume, cunoscut pentru promovarea cinematografiei de calitate și pentru atragerea atenției asupra producțiilor de inalta clasa. Istoria acestui festival este una bogata și plina de momente memorabile,…

- Noi ținute spectaculoase la Festivalul de Film de la Cannes 2024 Prestigiosul Festival de Film de la Cannes 2024 a debutat saptamana aceasta pe Riviera Franceza. Pe langa premiere cinematografie importante și distincții oferite pentru producții de gen, ne ofera și prilejul de a admira vestimentațiile…

- Muzeul Carții și Exilului Romanesc participa la cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Internațional „Shakespeare”, care se desfașoara in perioada 16-26 mai. Se vor organiza expoziții și muzeul va fi gazda unor evenimente și spectacole de teatru.Incepand din 16 mai, pe toata durata festivalului, la Muzeul…

- Tensiunea crește in Statele Unite, acolo unde studenții pro-palestinieni continua protestele fața de razboiul din Fașia Gaza. Sute de polițiști incearca sa imrpraștie mulțimea adunata in campusul Universitații California din Los Angeles. Studenții au ridicat baricade intr-o tabara de corturi, in locul…