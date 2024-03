Sony întrerupe producţia căştilor de realitate virtuală PSVR2 din cauza cererii mici Din februarie anul trecut, cand a lansat a doua versiune a castii sale pentru jocuri in realitate virtuala, Sony a produs peste doua milioane de unitati, sustin surse din cadrul companie citate de Bloomberg. Cifra s-a dovedit a fi prea optimista, mai ales ca vanzarile castii au scazut in fiecare trimestru de cand a fost lansata de la aproape 600.000 de unitati vandute in T1 2023 la 325.000 de unitati in T4 2023. In acest context, compania a decis sa intrerupa productia pana cand va reusi sa vanda unitatile pe care le are deja in stoc. Liderul actual al pietei de casti de realitate virtuala este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

