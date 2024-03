Apple ar putea lansa noi iPad-uri în luna mai Apple va lansa, in luna mai, noi tablete iPad Pro si iPad Air, conform Bloomberg, care citeaza surse anonime din cadrul companiei. Noile iPad Pro vor veni cu ecrane OLED si cipuri M3, precum cele cu care au fost deja dotate laptopurile companiei, urmand a fi promovate, probabil, drept cele mai performante tablete dezvoltate de companie pana acum. Si iPad Air va folosi un chipset nou, insa sursele Bloomberg nu spun si care va fi acesta. Cel mai probabil nu va fi M3, pe care compania ar putea sa-l rezerve pentru seria Pro, care este si cea mai scumpa. iPad Air va face trecerea la un ecran de 12,9… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

