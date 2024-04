Apple ar putea dezvolta roboţi de casă Apple a creat o echipa care evalueaza posibilitatea construirii robotilor de casa, o initiativa care ar putea deveni un important proiect de viitor pentru companie, sustin surse anonime citate de Bloomberg. Inginerii Apple iau in considerare, printre altele, construirea unui robot care poate urmari utilizatorul in casa (probabil cu scopul de a-l ajuta in diverse sarcini casnice). O alta idee avuta in vedere este dezvoltarea unui dispozitiv automatizat care poate muta un ecran in interiorul locuintei. Proiectul Apple de robotica se afla acum in fazele incipiente si este greu de spus daca sau cand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

