Apple a cumpărat un start-up specializat în tehnologii de AI pentru eficientizarea producţiei Gigantul american ar putea sa-si imbunatateasca propria productie cu ajutorul tehnologiei achizitionate de la compania canadiana – sisteme de viziune computerizata care observa componentele in timpul procesului de productie. In plus, DarwinAI a creat tehnici prin care reduce dimensiunile modelelor lingvistice, pentru a le face sa ruleze mai rapid si sa consume mai putine resurse. Aceasta din urma s-ar putea dovedi utila in incercarea Apple de a dezvolta tehnologii de IA generativ pentru produsele sale. Cele doua companii nu au anuntat care este valoarea tranzactiei, insa, aceasta, probabil, depaseste…

