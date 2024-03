Stiri pe aceeasi tema

- Criptomoneda emblematica a avansat cu aproape 5%, la 66.279,82 dolari pe unitate, conform Coin Metrics. Anterior, a crescut la 66.874,48 dolari pe unitate, cel mai ridicat nivel din noiembrie 2021. Ether a avansat cu 1,5%, la 3.525,21 dolari pe unitate. Ambele monede su inregistrat saptamana trecuta…

- Apple nu va organiza un eveniment dedicat lansarii noilor sale produse in primavara acestui an, scrie Bloomberg, citand surse din cadrul companiei. Spre deosebire de evenimentul din toamna, care n-a lipsit din niciun an de la primul iPhone, Apple nu organizeaza un eveniment de lansare in fiecare primavara,…

- Versiunea Mach E a modelului anului 2023 are acum un pret de vanzare cu amanuntul sugerat de 39.895 USD, in scadere de la 42.995 USD. Versiunea de varf Mach-E GT va costa cu aproximativ 7.600 USD mai putin, respectiv 52.395 USD. Alte versiuni, inclusiv versiunea premium cu autonomie extinsa, vor avea…

- Prima medie RCA a avut in primele noua luni ale anului trecut o evolutie de 5%, iar dauna medie platita in baza politelor RCA a crescut cu 12%, precizeaza Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania. Precizarile vin in urma informatiilor "trunchiate privind piata asigurarilor"…

- Criptomoneda a crescut cu 16,3% in acest an, luni atingand cel mai mare nivel din 27 decembrie 2021. La ora 17:56 GMT, bitcoin era in crestere cu 4,96%, la 49.899 USD, osciland in jurul nivelului de 50.000 USD. ”50.000 USD este o piatra de hotar semnificativa pentru bitcoin, dupa ce luna trecuta lansarea…

- „Metropolitan Life anunta o crestere de 3,65% a primelor brute subscrise in primele noua luni ale anului 2023, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent. In primele noua luni ale anului 2023, Metropolitan Life a inregistrat prime brute subscrise in valoare de 468.393.397 lei, comparativ cu aceeasi…

- Exxon a declarat un dividend pentru primul trimestru de 95 de centi pe actiune, platibil pe 11 martie. Compania a returnat 32,4 miliarde de dolari actionarilor in 2023, prin dividende de 14,9 miliarde de dolari si rascumparari de actiuni de 17,4 miliarde de dolari. Iata ce a raportat Exxon pentru trimestrul…

- Xiaomi anunța astazi lansarea noii sale game Redmi Note 13, care vine cu cinci device-uri diferite: Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro (varianta normala și cu 5G) și Redmi Note 13 (varianta normala și cu 5G). Acestea sunt disponibile la toți partenerii companiei – Orange , Vodafone, Telekom, Digi,…