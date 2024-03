Stiri pe aceeasi tema

- ”In luna ianuarie 2024, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 0,1% fata de luna decembrie 2023. In luna ianuarie 2024, comparativ cu luna ianuarie 2023, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 6%”, arata…

- Seful FAA a cerut planul intr-o declaratie critica la adresa producatorului de avioane, in urma unei intalniri de o zi intreaga cu CEO-ul Dave Calhoun, care a avut loc marti. ”Boeing trebuie sa se angajeze la imbunatatiri reale si profunde. Efectuarea schimbarilor fundamentale va necesita un efort sustinut…

- Totusi, actiunile Boeing au scazut cu peste 20% de la inceputul acestui an. Accidentul de pe 5 ianuarie a lasat o gaura imensa in lateralul fuselajului in timp ce avionul, plin cu pasageri, decola din Portland, Oregon, la aproximativ 5.000 de metri. Panoul care a explodat este folosit pentru a sigila…

- Administratia Federala pentru Aviatie din SUA a recomandat duminica operatorilor aeronavelor Boeing 737-900ER, dintre care marea majoritate circula in Statele Unite, sa inspecteze vizual panourile de usi ale avioanelor, pentru a se asigura ca sunt bine fixate. Masura a venit dupa ce FAA a consemnat…

- Boeing va suplimenta inspectiile de calitate pentru avioanele 737 MAX, dupa desprinderea in aer a unui panou de usa la un avion nou MAX 9, al companiei Alaska Airlines, la inceputul acestei luni, a declarat luni seful diviziei de avioane comerciale a grupului, transmite Reuters. Producatorul de avioane…

- Producatorul de avioane va trimite, de asemenea, o echipa la furnizorul Spirit AeroSystems, care fabrica si instaleaza usa implicata in incident, pentru a verifica si a aproba activitatea Spirit inainte ca fuzelajele sa fie trimise la unitatile de productie ale Boeing din statul Washington, Stan Deal,…

- Transportatorul a mai spus ca va initia si va imbunatati propriile niveluri de control al calitatii privind productia avionului si a initiat o revizuire a sistemelor de control si calitate a productiei Boeing, inclusiv supravegherea furnizorilor de productie ai Boeing. Alaska Airlines a declarat ca…

- Alaska Airlines, care a operat vineri un zbor intern din SUA, si United Airlines detin impreuna 70% din flota de avioane Max 9 si au anulat sute de zboruri. Si, in conditiile in care verificarile initiale au descoperit suruburi slabite in unele dintre avioanele consemnate la sol, revenirea acestora…