Livrările Boeing au scăzut dramatic, în ianuarie Boeing a declarat marti ca a livrat 27 de avioane in ianuarie, in scadere cu 29% fata de aceeasi luna a anului trecut, deoarece autoritatile de reglementare si clientii au facut presiuni asupra producatorului de avioane in urma desprinderii unui panou de usa al unui avion 737 MAX 9, in timpul zborului, in ianuarie, transmite Reuters. Livrarile de avioane 737 MAX, care fac profit, au scazut la doar 25 de avioane dupa doua luni solide, in care Boeing a livrat peste 40 de avioane MAX. In timp ce livrarile tind sa fie mai lente in ianuarie, Boeing a livrat 38 de avioane, inclusiv 35 MAX, in ianuarie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Livrarile de avioane 737 MAX, care fac profit, au scazut la doar 25 de avioane dupa doua luni solide, in care Boeing a livrat peste 40 de avioane MAX. In timp ce livrarile tind sa fie mai lente in ianuarie, Boeing a livrat 38 de avioane, inclusiv 35 MAX, in ianuarie 2023. Producatorul de avioane din…

- Totusi, actiunile Boeing au scazut cu peste 20% de la inceputul acestui an. Accidentul de pe 5 ianuarie a lasat o gaura imensa in lateralul fuselajului in timp ce avionul, plin cu pasageri, decola din Portland, Oregon, la aproximativ 5.000 de metri. Panoul care a explodat este folosit pentru a sigila…

- Boeing va suplimenta inspectiile de calitate pentru avioanele 737 MAX, dupa desprinderea in aer a unui panou de usa la un avion nou MAX 9, al companiei Alaska Airlines, la inceputul acestei luni, a declarat luni seful diviziei de avioane comerciale a grupului, transmite Reuters. Producatorul de avioane…

- Producatorul de avioane va trimite, de asemenea, o echipa la furnizorul Spirit AeroSystems, care fabrica si instaleaza usa implicata in incident, pentru a verifica si a aproba activitatea Spirit inainte ca fuzelajele sa fie trimise la unitatile de productie ale Boeing din statul Washington, Stan Deal,…

- Transportatorul a mai spus ca va initia si va imbunatati propriile niveluri de control al calitatii privind productia avionului si a initiat o revizuire a sistemelor de control si calitate a productiei Boeing, inclusiv supravegherea furnizorilor de productie ai Boeing. Alaska Airlines a declarat ca…

- Compania aeriana americana United Airlines a anuntat luni ca a descoperit, in timpul verificarilor, suruburi slabite sau montate necorespunzator la aeronavele sale Boeing 737 MAX 9, dupa ce un un panou a fost smuls vineri de pe fuzelajul unei astfel de aeronave in timpul unui zbor al companiei Alaska…

- Instructiunile, cunoscute oficial ca mesaj multi-operator, sunt un pas cheie pentru a permite companiilor aeriene sa finalizeze sau sa certifice ca au fost efectuate inspectii care respecta directiva Administratiei Federale a Aviatiei care le-ar permite sa puna din nou avioanele in functiune. Mesajul…

- Titlurile Volvo au inchis sesiunea in declin cu 11%, dupa ce acestea au redus unele pierderi. Pretul actiunilor a scazut cu pana la 14% mai devreme in cursul zilei si a atins un minim record, potrivit datelor Reuters. Actiunile Volvo au scazut cu 25% in acest an. Geely a declarat, vineri, intr-un comunicat,…