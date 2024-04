Boeing a raportat miercuri prima scădere a veniturilor trimestriale din ultimele şapte trimestre Dupa publicarea raportului, directorul general al Boeing, Dave Calhoun, a declarat pentru CNBC ca o intelegere pentru achizitionarea furnizorului sau cheie Spirit AeroSystems este mai mult decat probabila in al doilea trimestru. Cei doi producatori au confirmat discutiile, desi preturile raman o provocare in afacerea complexa. Boeing a spus ca cheltuielile de numerar din primul trimestru, o masura atent urmarita de investitori, au fost de 3,93 miliarde de dolari, mai bune decat asteptarile medii ale analistilor cu privire la un consum de numerar de 4,49 miliarde de dolari. In martie, Boeing a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

